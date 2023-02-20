Экс-супруга Джигарханяна Цымбалюк-Романовская рассказала, что у нее есть возлюбленный
2023-02-20 15:12
Виталина Цымбалюк-Романовская, прибыв на премьеру фильма в столичный кинотеатр в компании певца Дмитрия Нестерова, спровоцировала слухи об их романе. Оказалось, что знаменитостей связывают лишь рабочие отношения.
Бывшая жена покойного актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская на днях появилась в московском кинотеатре с исполнителем Дмитрием Нестеровым, спровоцировав слухи о их романе.
Выяснилось, что с певцом пианистку связывает только работа, а ее сердце занято другим мужчиной.
Цымбалюк-Романовская, поделившись в интервью изданию "Комсомольская правда" тем, что у нее есть возлюбленный, имя его называть отказалась.
Опубликовано: Наталья Гончарова