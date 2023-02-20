Хренин: женщины могут вступать в народное ополчение Беларуси

Виктор Хренин сообщил о способности белорусских женщин участвовать в народном ополчении.

20 февраля министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин публично заявил, что белоруски могут становиться участницами отрядов народного ополчения на добровольной основе. При этом Хренин отметил, что численность белорусского народного ополчения составит от 100 до 150 тысяч человек.

Александр Лукашенко утверждает, что при создании народного ополчения Беларусь аккумулирует уроки украинского конфликта для увеличения обороноспособности своей страны.