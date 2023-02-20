Кисида: Япония окажет помощь Украине на $5,5 миллиардов

Фумио Кисида анонсировал крупный пакет помощи для Украины со стороны Японии.

Днём понедельника японский премьер-министр Фумио Кисида публично заявил, что правительство Японии намеревается оказать помощь Киеву на 5,5 миллиардов доллара. При этом Кисида отметил, что речь идёт исключительно о финансовой, а не военной поддержке украинского правительства.

20 февраля Джо Байден прибыл в Киев, где заявил, что помимо пакета военной помощи от США на 500 миллионов долларов Украина получит "миллиарды" на гуманитарные нужды.