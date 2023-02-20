Имя Байдена появилось на «Аллее Смелости» в Киеве

20 февраля имя Джо Байдена было увековечено на "Аллее Смелости" в украинской столице.

В понедельник утром американский президент Джозеф Байден прибыл в Киев с официальным визитом впервые с начала российской СВО, где провёл встречу с Владимиром Зеленским. Во время поездки в украинскую столицу Зеленский показал Байдену, что имя президента США было внесено в "Аллею Смелости".

На опубликованных журналистами кадрах видно, что на "Аллее Смелости" действительно фигурирует табличка с именем Джо Байдена, а также датами первого звонка в Киев 24 февраля и его сегодняшним приездом в украинскую столицу.