Второй муж Пугачевой Стефанович не возражал против измен певицы

Штатный фотограф "Мосфильма" Вячеслав Манешин, 17 лет проработавший личным фотографом Аллы Борисовны, рассказал любопытную подробность личной жизни певицы.

Штатный фотограф "Мосфильма" Вячеслав Манешин, который трудился в качестве личного фотографа Аллы Пугачевой, поделился одной интересной подробностью личной жизни артистки.

Манешина познакомил с Аллой Борисовной Александр Стефанович в 1976 году, который был вторым мужем певицы. Втроем они ездили на гастроли и путешествовали.

Фотограф вспомнил, что однажды они приехали в Ялту. Манешин и Пугачева отправились в кафе, а Стефанович пошел спать.

Такая ситуация повторялась ежедневно на протяжении 2-ух недель. Супруга исполнительницы абсолютно не волновал тот факт, что его жена отдыхает в обществе другого мужчины.

Однажды терпение Пугачевой лопнуло, и она пригрозила, что может изменить Стефановичу с Манешиным. На что муж махнул рукой и заявил: "Ну и пусть!".