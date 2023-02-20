Мария Захарова рассказала о сходстве между Владимиром Зеленским и бывшим грузинским лидером Михаилом Саакашвили.

20 февраля представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о сходстве между экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским, заявив, что оба этих человека являются неудачными проектами правительства Соединённых Штатов.

По мнению Захаровой, и Зеленский, и Саакашвили "продали свои жизни" властям США, что в конечном итоге приведёт их к ненависти со стороны собственных народов.