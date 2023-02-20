В американском Детройте общественность организовала вооруженную группу по борьбе с преступностью

В США это считается легальным: жители мегаполиса приветствуют ее за защиту чернокожих женщин в опасных районах.

Общественная группа, базирующаяся в американском Детройте, стала вирусной после публикации роликов в соцсетях. Многие члены группы одеты во все черное и вооружены длинными винтовками.

Они помогают женщинам по всему городу, заправляя их автомобили бензином и загружая продукты в их машины.

Открытая демонстрация оружия группой - в целом легальная в Мичигане - встречена многими людьми не как угроза, а как защита чернокожих женщин в опасных районах ночью.

Группа "Новая эра Детройта" уже почти десять лет занимается такого рода общественной безопасностью на самых криминальных улицах города.

Мы делаем это из любви, - сказал Yahoo News один из лидеров New Era Detroit Ниладжа Алонзо.

Страница группы в Instagram содержит видео, на которых участники сопровождают работников по уходу за детьми домой поздно ночью из детского сада, расположенного всего в квартале от того места, где недавно произошло убийство.

В другом посте в социальных сетях показано, как члены организации проводят семинар с детьми по разрешению конфликтов.

Мы не пытаемся быть героями преступлений или что-то в этом роде, - сказал Алонзо. Мы просто пытаемся обучать и поднимать настроение нашему сообществу.

Запущенный в августе 2014 года, New Era Detroit был основан Зиком Уильямсом как призыв к действию для чернокожих мужчин в городе активизировать свое участие в борьбе с безудержной преступностью и насилием в бедных районах города.

Призыв распространился по мере того, как грабежи женщин в продуктовых магазинах и на автозаправочных станциях и вокруг них становились все более распространенными.

В течение последнего десятилетия Детройт неизменно входил в число самых опасных крупных городов США. При решении этих проблем цель Детройта Новой эры, по словам Уильямса, основывалась на идее, что при наличии структуры чернокожие люди могут защищать свои собственные кварталы и улицы и обслуживать их.

Мы верим, что трудоспособные мужчины могут проявить инициативу и сделать больше для поддержания порядка в своем сообществе, - сказал сказал Уильямс MSNBC.

Группе удалось сохранить рабочие отношения с городской полицией.

У нас хорошие отношения с Детройтом Новой эры, - заявил представитель департамента полиции Детройта сержант Джордан Холл. У нас даже есть понимание, когда они звонят нам [в преддверии событий], поэтому ничто не должно настораживать офицеров, когда они видят кого-то с винтовкой.

Проблемы Детройта сложны и уходят корнями в историю его Ржавого пояса. Некогда мировой центр автомобильной промышленности, Детройт в 1920-х годах был четвертым по величине городом США.

Его население выросло почти до 2 миллионов жителей на пике своего развития в 1950 году. Но автоматизация сдержала бум занятости среди "синих воротничков".

Расовая напряженность росла, и в 1967 году город сотрясли смертоносные беспорядки, когда десятки тысяч белых жителей уехали в пригороды. Детройт испытывал финансовые трудности, и в 2013 году он стал крупнейшим городом США, объявившим о банкротстве.

Сегодня здесь самый высокий уровень концентрированной бедности среди 25 крупнейших мегаполисов Соединенных Штатов.

За последние семь десятилетий неуклонное сокращение численности населения города, из которого чернокожие составляют 77%, привело к тому, что в городе осталась лишь треть от его пиковой численности.