Буланова рассказала о том, как относится к пластической хирургии
Известная российская исполнительница Татьяна Буланова высказала свое отношение к пластической хирургии.
Популярная певица Татьяна Буланова поделилась своим отношением к пластическим операциям, о чем сообщает Пятый канал.
Знаменитость заявила, что ничего плохого не видит в том, чтобы улучшить внешность с помощью пластики, но сама к таким услугам не прибегает.
Артистка призналась, что очень боится врачей, наркоза и прочих деталей, связанных с медициной, и тем более хирургическим вмешательством.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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