Буланова рассказала о том, как относится к пластической хирургии

Известная российская исполнительница Татьяна Буланова высказала свое отношение к пластической хирургии.

Популярная певица Татьяна Буланова поделилась своим отношением к пластическим операциям, о чем сообщает Пятый канал.

Знаменитость заявила, что ничего плохого не видит в том, чтобы улучшить внешность с помощью пластики, но сама к таким услугам не прибегает.

Артистка призналась, что очень боится врачей, наркоза и прочих деталей, связанных с медициной, и тем более хирургическим вмешательством.