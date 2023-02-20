Почтенная англичанка рассказала, какой напиток помог ей дожить до ста лет
Винни Тигвелл заявила, что силы жить ей давали чай и позитив. С юбилеем ее поздравили родные и мэр города Ньюбери, где она живет в пансионате для пожилых.
Столетняя жительница Британии назвала чай самым лучшим напитком для долголетия, сообщает Лента со ссылкой на Your Area.
На день рождения к пенсионерке в пансионат для пожилых Winchcombe Place в городе Ньюбери пришли ее родные и друзья. Как сообщает издание, юбилярша много лет трудилась в одном из торговых центров города.
После того, как в 1980 году Тигвелл вышла на пенсию, она стала руководить чайным баром в суде Западного Беркшира. Доходы от работы этого заведения шли на благотворительность.
Именно чай женщина назвала лучшим напитком для долголетия. «Больше чая и смеха!» — так дама обозначила главные составляющие счастливой и долгой жизни.
На вечеринке в честь ее столетия Тигвелл повар Winchcombe Place подал ей к столу специальный чай. Поздравить долгожительницу, кроме многочисленных внуков и правнуков, пришел также мэр Ньюбери Гэри Норман.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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