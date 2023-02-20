Калашникова оправдалась за выступление в откровенном наряде перед военными РФ

Анна Калашникова выступила в военном госпитале в облегающем бирюзовом наряде. Свой откровенный образ артистка объяснила тем, что мужчинам нравится ее комбинезон.

На днях Анна Калашникова вышла на сцену военного госпиталя РФ.

На артистке был облегающий бирюзовый комбинезон.

Свой откровенный образ знаменитость объяснила тем, что мужчинам очень нравится этот ее наряд.

В Сети Анну раскритиковали в пух и прах, но она не стала обращать внимание на недоброжелателей.

Знаменитость рада, что ей удалось хоть как-то отвлечь от грустных мыслей и "болячек" тех, кто был ранен в боях.