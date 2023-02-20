Принц Гарри и Меган Маркл не намерены присутствовать на коронации Карла 3
Принц Гарри и Меган Маркл не желают присутствовать на коронации Карла 3, считая атмосферу в королевском дворце токсичной.
Королевская семья ждет на коронацию Карла 3 принца Гарри и Меган Маркл.
Вопрос в том, захотят ли сами герцоги Сассекские посещать это мероприятие. Пара убеждена, что атмосфера в королевском дворце остается токсичной.
Церемония состоится 6 мая 2023 года.
Принц Гарри изъявляет желание воссоединиться со своей семьей, но не намерен посещать событие, если взаимоотношения между родственниками останутся такими же, как на юбилее королевы Елизаветы и ее похоронах.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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