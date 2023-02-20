Автор известных аниме Рэйдзи Мацумото скончался в возрасте 85 лет

Автор известных аниме Рэйдзи Мацумото ушел в мир иной в 85-летнем возрасте.

Известный создатель манги (японские комиксы, иногда называемые комикку) и аниме из Японии Рэйдзи Мацумото умер на 86-м году жизни. Печальное известие сообщил телеканал NHK.

Сценарист ушел из жизни в столице японского государства. Причиной кончины знаменитости называют острую сердечную недостаточность.

Мацумото написал сценарии к десяткам проектов таких, как манга "Космический пират Харлок" и одноименное аниме, манги "Галактический экспресс 999" , "Космический линкор "Ямато" и аниме "Озума".