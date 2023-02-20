Дибцева рассказала, как ее травила учительница в школе, а родители не поддерживали ее

Актриса Ольга Дибцева рассказала, что в школе учительница травила ее, считая своей соперницей. Родители будущей знаменитости не поддержали дочь, считая, что та просто не хочет ходить в школу.

Актриса Ольга Дибцева утверждает, что из-за одной учительницы в школе получила психологическую травму.

Педагог считала себя "молодой девчонкой", ярко одеваясь, чтобы привлекать к себе внимание.

Ольгу сотрудница учреждения образования считала соперницей. По этой причине она без конца придиралась к ученице, оскорбляла ее в присутствии одноклассников.

На совещаниях учитель называла Дибцеву "девушкой легкого поведения".

Будущая актриса не хотела появляться в школе. Ее родители приняли сторону педагога, думая, что их ребенок просто не хочет учиться.