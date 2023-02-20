Польша ограничивает движение грузовиков из Беларуси на единственном действующем пункте пропуска

2023-02-20 19:45

МВД Польши сообщило, что с 21 февраля на погранпереходе «Кукурыки» на будет ограничено движение грузовиков.

Это единственный погранпереход для грузового автотранспорта, который сейчас функционирует на границе Польши и Беларуси.

Свое решение польская сторона объяснила недавними ограничениями, которые власти Беларуси ввели для перевозчиков из Польши.

Эти ограничения касаются пересечения границы на погранпереходах на литовском и латвийском направлениях.

Опубликовано: Светлана Репина








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