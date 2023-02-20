Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин раскритиковала поездку Джо Байдена в Киев и его встречу с Владимиром Зеленским.

Она напомнила, что Байден не поехал в Огайо, где произошло крушение поезда с химическими веществами.

Вместо этого он поехал на Украину, которая даже не входит в НАТО. Грин предположила, что Зеленский сейчас отдает приказ американским военным к началу мировой войны.

Конгрессвумен призвала объявить импичмент Байдену, которого она назвала «последним дураком Америки», пока не стало слишком поздно.