Yonhap: в Южной Корее готовятся запустить связь 6G

Агентство Yonhap сообщает, что в 2028 году в Южной Корее заработает формат сотовой связи шестого поколения 6G.

Согласно государственному плану K-Network, это событие должно было произойти двумя годами позднее – в 2030 году.

Но Южная Корея старается оставить за собой позицию лидера в сфере сетевой инфраструктуры и делает для этого все возможное.

К тому же в настоящее время реализовать данный проект несколько проще, поскольку цепочки поставок компонентов и процесс разработки программного обеспечения восстановились после пандемии.