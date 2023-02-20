Изменения в организме после отказа от алкоголя на месяц

Люди по разным причинам решаются на временный отказ от алкоголя. Кто-то проходит к выводу, что находится на грани зависимости, кто-то чувствует, что тело прямо-таки молит о пощаде и, хотя бы временной безалкогольной «диете».

Трое суток:

72 часа — рубикон. Если у вас не всё запущено, и вы выпиваете редко — ваше тело к концу этого срока постепенно приходит в свою физиологическую норму.

Но для зависимого человека эти первые трое суток — настоящее испытание. Не будем здесь перечислять возможные симптомы, которые могут сопровождать отмену алкоголя. Если вы не уверены в собственных силах, лучше обратиться к специалистам, чтобы, как минимум, помочь организму избавиться от токсинов.

Ну, и хорошая новость: через 72 часа, после того, как человек последний раз выпил, организм начинает свой путь к восстановлению. Дальше будет легче.

Первая неделя:

Многим людям, имеющим проблемы с алкоголем, в первую неделю трудно засыпать. Чаще всего — из-за того, что раньше было привычнее вырубиться после рюмки-другой.

Однако алкоголь коварен в этом плане. Он быстрее погружает вас в сон, но при этом отрицательно влияет на качество сна. Недаром говорят: «Сон алкоголика крепок, но краток».

В общем, первое время возможна бессонница, прерывистый, некрепкий сон, даже кошмары. Но к концу первой недели без алкоголя вам станет легче. Уйдут головные боли, нормализуется сон, мысли перестанут путаться.

Две недели:

Первое время воздержания от алкоголя возможны запоры, ЖКТ часто реагирует именно так на «неожиданную» трезвость. Но где-то на второй неделе, может раньше, а может быть позже, начнёт восстанавливаться работа желудочно-кишечного тракта. Возможно, сразу, как часы, ЖКТ и не заработает, но позитивные изменения вы заметите сами.

По мере устранения пищеварительных проблем ваш организм начинает просыпаться. У многих повышается аппетит. Он возникает не только на фоне восстановления пищеварительных функций. Тут есть ещё и психологическая составляющая: после отказа от алкоголя человеку хочется заполнить пустоту. Самый простой способ — еда.

Примерно по той же самой причине вас может потянуть на сладкое (которое, кстати, можно заменить соками или фруктами). Всё дело в том, что сахар, довольно-таки быстро повышает уровень дофамина, гормона удовольствия, замещая то, что вы получили бы, употребляя алкоголь. То есть, если вас потянет на сладкое — позвольте себе его. Это лучше, чем сорваться и выпить.

Также в течение двух-трёх первых недель постепенно приходят в норму показатели сердечного ритма, давления, дыхание восстанавливается, исчезает одышка.

Три недели:

Между второй и третьей неделей должны уходить самые предательские следы неумеренных возлияний: отёчность лица, синяки и мешки под глазами. Рельеф лица разгладится, уйдут странные бугры, провисания и одутловатость.

Это — следствие того, что налаживается работа мочеполовой системы, постепенно восстанавливается работа почек. Жидкость в организме перестаёт застаиваться. Одновременно идёт восстановление и увлажнение кожи, она выглядит более светлой и нежной.

Месяц без алкоголя:

Через три-четыре недели полного воздержания из организма выводятся продукты распада. Повышается либидо, начинает возвращаться интерес к интимной жизни. Восстанавливаются вкусовые рецепторы и обоняние.

Раздражения и высыпания на коже исчезают, куперозные пятна бледнеют, цвет лица становится здоровым, а кожа, благодаря восстановлению водно-солевого баланса начинает сиять.

Самое главное, в конце первого месяца воздержания алкоголь покидает мозг. И это — огромное достижение. Ведь именно мозг требует очередную дозу, это он командует вам «дозаправиться». Как только алкоголь полностью уйдёт из мозга, вы — практически свободны. Главное — снова не начинать.