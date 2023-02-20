5 различий между парнем для свидания и мужчиной для крепкого брака

В старой шутке о том, что уже при первом знакомстве с мужчиной женщина готова представить во всех подробностях их свадьбу и придумать имена будущим детям, есть определенная доля правды.

Отношения — улица с двусторонним движением:

Парень, настроенные на легкие отношения, всегда думает о том, что ваш роман дает ему. Он настроен брать и уверен, что если у вас есть один-два общих интереса — вы уже сгодитесь для того, чтобы дарить ему свое восхищение. Мужчина, за которого стоит выйти замуж, прежде всего задается вопросом, достаточно ли он вкладывается в ваши отношения и делает ли вас счастливой. Он смотрит на вас непредвзято и знает обо всех ваших маленьких недостатках — и любит их, потому что ваша индивидуальность состоит не только из положительных черт.

Красота в глазах смотрящего:

Собираясь на каждое свидание, вы тщательно продумываете наряд и делаете сложный макияж? Чувствуете себя уверенно только в том случае, если находитесь при полном параде? Что ж, возможно, ваш мужчина подарит вам незабываемые ночи — но замуж выходить за него не стоит По-настоящему подходящий мужчина ведет себя так, что вы чувствуете себя красавицей в любое время суток и в любой одежде (или вовсе без нее). Потому что любит вас такой, какая вы есть.

Настоящая близость:

Вам очень легко и весело вместе, вы на одной волне и смеетесь одним и тем же шуткам, но вам никогда и в голову не придет обсудить с ним свои неприятности? Что ж, это может быть отличный роман — но едва ли этот мужчина сгодится на роль мужа. С тем, за кого стоит выходить замуж, здорово не только смеяться, но и грустить, переживать и сражаться с любыми вызовами этого мира. Сражаться спиной к спине, имеем мы в виду, конечно.

Ревность VS зрелость:

Иногда ревность это даже лестно, но если поклонник не пускает на встречи с друзьями, или устраивает сцену из-за пропущенного телефонного звонка, или закатывает скандал из-за «лишнего» комплимента... Нет, это точно не вариант. Надежный мужчина — это в первую очередь тот, с кем можно безопасно обсудить любую сложность и найти решение, а не заметать проблему под ковер в надежде, что она сама рассосется. Мы же знаем, что они никогда не рассасываются.

Слишком загадочный:

Ваш новый поклонник любит поднапустить тумана и никогда не отвечает прямо даже на самый простой вопрос? Это может быть забавно, но в конце концов утомляет. Мужчина, с которым стоит иметь дело, не станет мистифицировать свою жизнь — во-первых, это глупо, во-вторых, неудобно, а, в-третьих — а зачем? Тем, кто по-настоящему любит друг друга, не надо искусственно подогревать взаимный интерес — им и так хорошо.