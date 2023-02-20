5 антистресс-привычек, которые снижают напряжение и немножко — вес

Большинство из нас может дать мастер-класс по тому, как нервничать и психовать. Дедлайн на работе, у ребенка температура, няня в последний момент отказалась приехать – ааааа!

Смейтесь:

Хохочите много, часто и от души. Говорят, можно даже делать это «механически», мозг все равно воспримет это как истинную радость, и вы не заметите, как искусственный смех превратится в настоящий. Хохот способствует выбросу эндорфинов и качает пресс! После «сеанса» смеха вы точно будете лучше себя чувствовать (а если еще и найдете повод посмеяться в окружении зеленого – польза будет двойной, ибо этот цвет способствует снятию стресса).

Дышите глубоко:

Усвойте одно маленькое упражнение и применяйте в стрессовых ситуациях. Замедлите дыхание до шести вдохов в минуту. Вначале засекайте время и ищите свой ритм, постепенно такое дыхание войдет в привычку. Оно успокаивает сердечный ритм и снижает реакцию организма на стресс.

Нарисуйте картинку:

Неважно, какие у вас способности, абстракцию никто не отменял. Возьмите цветной карандаш и снимите стресс с помощью арт-терапии. Другие занятия, такие как вязание или чтение, тоже помогут вам меньше нервничать.

Выходите на прогулку:

Даже если лень, стоит немного пересилить себя, в итоге испытаете удовлетворение. Ходьба во всех отношениях полезна для здоровья. У короткой прогулки и другие преимущества. Одно исследование показало, что после того, как участники прогуливались на природе с приятелем, их настроение улучшалось.

Ведите дневник:

Очень терапевтичное занятие. В книге Advances of Psychiatric Treatment опубликовано исследование, согласно которому письменное описание стрессового события помогает лучше пережить это стрессовое событие.