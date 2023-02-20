Правила стирки подушек и одеял

Даже самые суровые человеки и человечицы становятся мягкими, словно зефирка, если речь заходит о гнездышке для сна.

Что делаем с подушками?

На каждой подушке есть бирка с рекомендациями по стирке, но довольно мало кто делает это регулярно. Нам кажется, что если мы вовремя меняем наволочку, то все в порядке. Или же мы думаем, что стирка испортит наполнитель. Или же у нас нет достаточно большой стиральной машины, а до химчистки все никак ноги не дойдут.

Кто в теремке живёт?

В 99,9% случаев чехол на подушках сделан из ткани, что делает их уязвимыми к самым разным животинкам и субстанциям. Даже если мы используем наволочку, в наполнитель могут проникать пылевые клещи, кожное сало и бактерии. Не слишком приятное соседство для наших лиц и волос. Регулярное воздействие загрязнений может вызвать болезнь или аллергическую реакцию. И даже если таковой не возникает, не слишком приятно осознавать, что мы спим на складе биоматериалов. Хорошая новость: подушки постирать довольно просто!

Как часто нужно стирать подушки?

Подушки рекомендуется стирать дважды в год. Но если на них есть дополнительный защитный чехол, то его стоит бросать в машинку каждый месяц. Но вы можете стирать чаще — это актуально, если у вас жирная кожа лица или головы, либо если вы любите наносить на ночь плотные уходовые средства, например, лосьоны или маски. Разумно постирать подушку после простуды и гриппа.

А если вы пускаете слюни во сне (ничего такого, мы все время от времени это делаем!), то стоит периодически подушку обнюхать на предмет запаха плесени. Если кот предпочитает спать на вашей голове, то, безусловно, стирку подушек стоит проводить раз в несколько месяцев.

Все подушки можно стирать? И как их стирать?

Большинство подушек прекрасно стираются (в том числе, в стиральной машине), но важно учитывать состав наполнителя. Лучше проверить указания на этикетке, чтобы не испортить подушку — например, наполнитель из пены с эффектом памяти нельзя бросать в машинку, а вот пуховые или синтетические стираются неплохо. Специалисты рекомендуют класть в барабан по две подушки сразу, чтобы нагрузка была равномерной, но не у всех достаточно большие стиральные машины. Возможно, в этом случае имеет смысл воспользоваться услугами прачечных или химчисток.

Вот общие рекомендации по стирке подушек:

Следуйте указаниям на бирке (особенно это касается температурного режима стирки)..

Включите программу для деликатных тканей.

Используйте жидкое моющее средство без кондиционера.

Если это возможно — включите опцию дополнительного полоскания.

Если у вас есть сушильная машина — используйте низкотемпературный режим. Может быть, его потребуется повторить несколько раз. Очень удобно бросить к подушкам пару теннисных мячей, чтобы хорошенько взбить наполнитель. Либо сушите подушки на горизонтальной поверхности (лучше решетке), периодически их переворачивая. Очень важно просушить подушки до конца, так как любая влага в наполнителе станет раем для плесени.

Удобнее всего стирать подушки летом и зимой, в разгар жары или отопительного сезона. Если вы делаете это весной и осенью, лучше использовать обогреватель (только не кладите подушки сверху, это пожароопасно). Подушки из пены — животное капризное, если можно так выразиться. С ними лучше не экспериментировать, а точно следовать указаниям производителя. Скорее всего, они будут включать в себя очистку пылесосом и локальное удаление пятен, но специфика может различаться.

Как часто нужно менять подушки?

Это опционально. Возможно, на одной подушке вы спите, на другую лапы кладете, когда в постели читаете, третью обнимаете и тискаете. Попробуйте согнуть подушку пополам и отпустить. Если она быстро и упруго вернется в обычное состояние, то все хорошо, а если задумается — то пора на покой.

Что делаем с одеялами?

Полезно иметь два одеяла — теплое зимнее и легкое летнее, но тут многое зависит от ваших спальных привычек. Кто-то пылает как печка и даже в лютый мороз спит с открытыми окнами под тонким пледом, кто-то и летом кутается в теплое одеяло. Опять же, широка страна наша родная, много в ней климатических поясов, поэтому универсальных рекомендаций нет.

Как часто нужно стирать одеяла?

С одеялами мы следуем той же логике, что и подушками. Читаем бирки, стираем по мере загрязнения (или планово дважды в год). Если у вас есть собака (без стыда и совести) или кот (которым стыд и совесть по техпаспорту не положены), стирайте чаще. Это же актуально и в том случае, если вы сильно потеете или любите намазаться маслом с пяточек до макушки.

Как стирать одеяла?

Большинство одеял можно стирать в машинке, но лучше перепроверить бирки лишний раз и использовать большие сетчатые мешки для стирки.

Ручная стирка одеял

Налейте в ванну (или тазик) прохладной воды и жидкого моющего средства, убедитесь, что все хорошо растворилось.

Небольшими отрезками погружайте одеяло в воду и мягко сжимайте ткань, пока загрязнения не исчезнут.

Нежно отожмите воду, не скручивая одеяло.

Налейте в ванну (тазик) чистую прохладную воду и повторяйте шаги с 1 по 3 до тех, пока не избавитесь от всего моющего средства.

После последнего отжима поместите одеяло между двумя большими полотенцами и сверните в рулетик — это ускорит процесс сушки.

Развесьте одеяло так, чтобы оно не деформировалось.

Как постирать одеяло в стиральной машине?

Залейте жидкое средство в барабан.

Используйте низкую температуру и деликатный режим.

Добавьте кондиционер, если считаете нужным (но эксперты осторожно высказываются по этому пункту).

Включите низкие обороты отжима.

Сушите на воздухе, не используя сушильную машину.

Как постирать шерстяное одеяло в стиральной машине?

Убедитесь, что на бирке нет пометки «только ручная стирка» или «только химчистка».

Залейте жидкое средство в барабан, используйте низкую температуру воды и режим «стирка шерсти».

Чтобы одеяло не деформировалось, включите режим отжима отдельно и выключите его через минуту.

Развесьте одеяло вдали от источников тепла, чтобы оно не свалялось.

Как постирать электрическое одеяло?

Если одеяло недорогое, то, возможно, его имеет смысл просто заменить его новым аналогичным. Шутить с электричеством не стоит, это пожароопасно.

С дорогими моделями лучше воспользоваться сухой чисткой, локальным выведением пятен и, в крайнем случае, деликатной стиркой согласно указаниям производителя.

Как правильно стирать утяжелённые одеяла?

Никак. Ну, или почти никак. Используйте локальную очистку мягким моющим средством или пятновыводителем. Утяжеленные одеяла не рекомендуется стирать, так как внутренние емкости с наполнителем могут прорваться даже при ручной стирке, а при стирке в машинке возможно повреждение барабана. Чтобы такой проблемы не возникало, лучше сразу приобрести утяжеленное одеяло со съемной частью без утяжеления, ее можно будет постирать, как обычно.

Как постирать большие пуховые одеяла?

В химчистке или прачечной. Честное слово, вы замучаетесь делать это вручную, проще отвезти такое одеяло в специальную прачечную. Если есть локальные загрязнения, лучше использовать пятновыводитель, чтобы минимизировать стирки.

Как часто нужно стирать красивые пледы с дивана или кровати?

По мере загрязнения. Чаще, если вы укрываетесь ими перед телевизором или если по ним ходит лапами собака. Пледы обычно не слишком велики и хорошо переносят стирку в машинке.

А можно сушить одеяла в сушильной машине?

Можно, на низкой температуре — если они не шерстяные, и если производитель не против. Но, в отличие от подушек, одеяло лучше не досушить, иначе оно может потерять форму. Периодически останавливайте процесс, чтобы проверить влажность — пусть одеяло будет сухим процентов на 80. Свои прочие 20 процентов сухости оно доберет при комнатной температуре на воздухе.

Как часто нужно менять одеяла?

Реже, чем подушки. Если наполнитель равномерно распределен, вам комфортно, а у одеяла бодрый вид, вы можете использовать его годами.