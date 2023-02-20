5 преимуществ имбирной воды для здоровья

Жаклин Лондон — магистр медицины, доктор медицинских наук, директор по питанию в Институте домашнего хозяйства, предупреждает, что вода со вкусом имбиря — не «детокс-напиток», о котором говорят многие люди в Интернете.

Чем полезна имбирная вода?

Чашка имбирной воды или чая способна успокоить человека. Исследования показывают, что, как и другие растительные продукты, корень имбиря положительно влияет на состояние здоровья благодаря своим противовоспалительным свойствам.

Для приготовления имбирного чая достаточно добавить тертый, или нарезанный ломтиками сырой имбирь в кипящую воду, и дать ему настояться не менее 10 минут, после чего напиток необходимо процедить. Соотношение растения к воде каждый человек может контролировать самостоятельно, это зависит от вкусовых предпочтений.

Имбирь помогает справиться с тошнотой:

Если вас тошнит, попробуйте пить имбирную воду. Клиника Мэйо считает имбирь полезным средством борьбы как с утренним недомоганием, так и с тошнотой, вызванной химиотерапией.

«Имбирь ускоряет опорожнение желудка, так что пища может более эффективно переходить из желудка в тонкий кишечник», — объясняет Лиза Ганджху, доктор медицинских наук. Она часто рекомендует имбирный чай пациентам — особенно беременным женщинам, страдающим гиперемезией, и считает его безопасным. Но эксперт отмечает, что перед употреблением нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Имбирь облегчить боли во время менструаций:

Существует множество способов облегчить боль во время менструации. Однако, имбирь помог уменьшить боль при менструальных спазмах в рандомизированном клиническом исследовании 2015 года, опубликованном в Архиве гинекологии и акушерства.

Дополнительные исследования показали, что имбирь более эффективен для снятия боли, чем плацебо, если принимать его в течение первых трех или четырех дней цикла. Идея состоит в том, что противовоспалительные свойства имбиря могут действовать аналогично нестероидным противовоспалительным препаратам, таким как Адвил, говорит доктор Ганджху.

Имбирь помогает сбалансировать уровень сахара в крови:

Имбирь имеет определенную связь с улучшением уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2 типа. Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в Журнале дополнительной и интегративной медицины, потребление 3 граммов порошка имбиря в день помогло пациентам улучшить гликемический индекс по сравнению с плацебо.

Имбирь способствует похудению:

«Имбирный чай не является эликсиром для похудания, поскольку он не может напрямую влиять на метаболизм», — говорит Лондон. «Такой эффект виден в основном в зеленом и черном чаях, содержащих кофеин, но только в предварительных исследованиях». Имбирная вода или чай помогут избавиться от лишнего веса, если им заменить сладкие напитки. Имбирная вода почти не содержит калорий и помогает сохранять водный баланс в организме.

Имбирь снижает риск хронических заболеваний:

Имбирь — наряду с другими овощами, фруктами, орехами, семенами, бобами и цельнозерновыми, содержит большое количество фитонутриентов. Эти антиоксидантоподобные соединения могут помочь противодействовать хроническому воспалению и физиологическому состоянию. Фитонутриенты, которые содержатся в имбире, могут помочь уменьшить воспалительную реакцию и защитить клетки тела от повреждения ДНК.