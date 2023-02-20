6 признаков того, что вы едите слишком много соли

Согласно самым последним диетическим рекомендациям, безопасная ежедневная доза соли не должна превышать 2,3 г — это одна чайная ложка.

Головная боль:

Переизбыток соли вызывает расширение сосудов головного мозга, а это в свою очередь приводит к постоянной головной боли. Так что если вдруг вас все чаще стали навещать мигрени, или вы просто отмечаете болевые ощущения — на всякий случай сократите количество соли в рационе. Должно помочь.

Сильная и постоянная жажда:

Продукты с высоким содержанием натрия нарушают водный баланс организма. Если накануне вы слишком увлекались чипсами, пиццей, спагетти с соусом или фастфудом — обязательно выпейте побольше воды. Если же вы ощущаете жажду постоянно, возможно, это говорит о том, что вы чрезмерно увлекаетесь солью.

Отёки в самых неожиданных местах:

Закономерный итог нарушения водного баланса организм — появление отеков. Пальцы рук и ног, лицо, живот — чаще всего отеки появляются здесь, но не исключено и их образование в более неожиданных местах. Как бы там ни было, «распирание» вашего тела изнутри — серьезный сигнал, который может свидетельствовать о том, что соли надо есть поменьше.

Еда кажется вам невкусной:

Злоупотребление солью сказывается на наших вкусовых рецепторах — со временем они становятся менее чувствительными и привычная еда кажется нам безвкусной. Это замкнутый круг: мы едим слишком много соли — еда кажется нам пресной — чтобы сделать ее вкуснее, мы едим еще больше соли. Выйти из него можно только усилием воли — но оно того стоит Вы удивитесь, насколько ярче и богаче покажется вкус привычной еды после непродолжительной бессолевой диеты.

Ухудшение памяти:

Переизбыток соли отрицательно сказывается на когнитивных способностях — это доказало исследование, проведенное в 2011 году, в котором приняли участие более 1200 добровольцев. У всех участников, которые придерживались диеты с повышенным содержанием соли, когнитивные способности были хуже, чем у тех, кто солил свои блюда более умеренно Так что следить за уровнем соли в рационе особенно важно в зрелом возрасте — чтобы снизить риск ослабления памяти и сохранить ум ясным.

Повышенное кровяное давление:

Удерживание жидкости в организме, которое вызывает переизбыток соли, может привести не только к отекам, но и повышению артериального давления. Если вы заметили признаки гипертонии, откажитесь не только от кофеина, но и от соли — и не забудьте обратиться к врачу!