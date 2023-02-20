Польза яичной скорлупы в саду и огороде

Обычно люди выбрасывают скорлупу от грецких орехов, фундука или фисташек. Однако дачникам это сырье может пригодиться на участке.

Грецкие орехи:

Скорлупа грецких орехов обладает дренажными свойствами, ее используют на участках, где застаивается влага, или в низинной местности.

Также ореховую оболочку применяют в качестве дренажа при высадке плодовых или декоративных культур.

Помимо питательных микроэлементов, она содержит еще и дубильные вещества, обладающие вяжущими и антибактериальными свойствами. Ее применение при посадке растений дезинфицирует почву и избавляет саженцы от многих болезней.

Если в загородном доме есть печь, то с помощью скорлупы грецких орехов можно прочистить дымоход.

Дело в том, что при ее сжигании выделяется много тепла, разрушающего осевший на стенках дымохода слой сажи, но для этой цели потребуется много сырья.

Фундук:

Очистки от фундука также годятся в качестве дренажного материала. Их используют не только при высадке садовых растений, но и сыплют под почву в горшки с комнатными цветами.

Ореховая скорлупа используется и как компостный материал. Обладая множеством полезных веществ, сырье высвобождает их в землю, а добавление его в кучу компоста улучшает структуру удобрения, позволяя через него проникать воздуху и влаге.

Однако твердая оболочка медленно разрушается, поэтому перед использованием в компосте ее нужно хорошенько измельчить.

Остатки от фундука можно применять как мульчу. Для этой цели скорлупу рассыпают по поверхности почвы, как мульчирующее средство она балансирует температуру земли, удерживает воду, препятствует росту сорняков, улучшает качество грунта.

Фисташки:

В качестве мульчирующего материала используется и скорлупа фисташек. Если аккуратно разложить половинчатую скорлупку от орехов по поверхности почвы с рассадой, это избавит от необходимости частых поливов, так как вода будет медленнее испаряться, также «фисташковая» мульча спасет от образования корки на поверхности земли, способствуя проникновению воздуха к корням растений.

Скорлупу от фисташек можно применять на участке и в качестве дизайнерского элемента. Ее рассыпают под декоративными деревьями, кустарниками.

Она будет оригинально украшать участок, не давая при этом разрастаться сорной траве. Особо творческие дачники иногда выкрашивают ореховые очистки в разные цвета — такой декор выглядит более эффектно.

Ждем в комментариях ваших мнений по поводу применения ореховой скорлупы в саду или огороде.