Дождь заливает огород: советы опытных дачников по спасению урожая от избытка влаги

Природа преподносит дачникам сюрпризы: в каких-то регионах засуха, а где-то льют дожди. Избыток влаги не радует садоводов-огородников, ведь все их труды могут пойти насмарку.

Вред избыточной влаги:

Лишняя влага оказывается губительной для многих культур. Некоторые овощи вместо того, чтобы из завязи формировать плод, начинают активно набирать лиственную массу. В таких условиях завязи кабачков, тыквы, патиссонов загнивают и отваливаются, не превращаясь в зрелый плод.

Перенасыщенные влагой огурцы желтеют в зачаточном состоянии, не формируют новых цветков. Плети начинают гнить на корню.

Для помидоров это тоже не лучшие условия. Плоды трескаются, стебли поражают грибковые заболевания.

Корни огородных растений оказываются в раскисшей земле, им не хватает кислорода. Лук и чесок, пробывшие в таких условиях более двух суток, потеряны для огородников.

Зато улиткам и слизням полное раздолье. Они вредят, как только могут. И неприхотливые сорняки чувствуют себя вольготно, засоряя участок со страшной силой.

Что делать:

Как только дождь чуть поутихнет, стоит приступить к рыхлению грядок. Это предотвратит образование жестких земляных корок и усилит вентиляцию почвы. Если дожди закончились, то рыхление поможет почве быстрее высохнуть. Корни получат кислород и будут спасены от загнивания.

Дренажные канавы помогут слить застойную воду с участка. Если соседский участок ниже вашего, не стесняйтесь выводить влагу со своей земли. Все равно лужи будут стекать вниз. Очень хорошо проколоть почву на участке вилами, создавая глубокие ямки. Такая процедура поможет осуществить дренажные мероприятия.

Забудьте на время о плановых поливах. Помидорные кусты нужно осмотреть. Если листья начали скручиваться, значит, в залитой почве культуре не хватает воздуха. Можно удалить несколько лишних листьев на кусте, чтобы растение немного проветрилось.

При первых признаках возникновения грибковых инфекций, следует провести обработку органическими средствами.

Мульчирование — хорошая помощь растениям. Но перед его проведением почву под растениями следует разрыхлить. Для присыпки по возможности лучше использовать сухую мульчу, чтобы избежать распространения гнилостных заболеваний. Как только опилки или сено впитали в себя влагу, убираем их и просушиванием, засыпая поверхность новым сухим слоем.

Если плоды уже начали формироваться, проследите, чтобы они не контактировали с раскисшей почвой, подложите под них куски фанеры или древесные спилы.

В случае если ливни начались в период созревания урожая, не поленитесь собрать созревающие плоды даже во время дождей. Это поможет растениям бороться с водной напастью. Кроме того, поспевшие растения могут гнить прямо на стебле, распространяя инфекцию вокруг.