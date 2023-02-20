Минобороны РФ: ВКС России сбили украинский Су-27 в Харьковской области

Российская боевая авиация сбила самолёт Су-27 ВСУ в Харьковской области Украины.

Спикер Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки ведения спецоперации самолёты военно-космических сил РФ смогли сбить украинский истребитель Су-27 в небе над населённым пунктом Изюм Харьковской области. По данным Конашенкова, за минувший день российские ПВО перехватили 15 беспилотников ВСУ в ДНР, ЛНР и Запорожье.

Сегодня также стало известно о полном освобождении села Парасковиевка Донецкой Народной республики российскими военными. Примечательно, что данный посёлок расположен рядом с Артемовском, являющимся самой горячей точкой фронта в настоящей момент.