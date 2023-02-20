Совету по получению листовой петрушки до наступления лета

В дикой природе петрушка растет на побережье Средиземного моря. В России эту ароматную кладезь витаминов выращивают в теплое время года в открытом грунте или на подоконнике.

Рассада в кассетах:

Чтобы получить раннюю зелень листовой петрушки, ее выращивают в специальных емкостях с почвогрунтом – кассетах. Посев семян можно провести уже в марте, чтобы в мае собрать первый урожай.

Предварительно вымоченные в теплой воде семена сажают в тару с плодородным грунтом. Затем обильно поливают и накрывают пленкой или прозрачной крышкой для создания парникового эффекта, который ускорит всхожесть. Кассеты с сеянцами следует поставить в теплое место, где температура будет не ниже 25 градусов тепла.

Когда появятся всходы, пленку можно убрать, а температуру снизить. Для этого емкости со всходами нужно переставить в светлое, но более прохладное место. Например, на подоконник солнечной стороны дома, где постоянная температура будет 16-18 градусов тепла.

Рассада неприхотлива – она требует только полива и нечастого прореживания при необходимости. Примерно через 1-1,5 месяца пребывания на подоконнике рассаду можно пересаживать в открытый грунт.

Выгонка:

Выгонкой называют процесс высаживания корнеплодов петрушки в плодородную почву с целью получения урожая зелени в кратчайшие сроки. Для этого крупные здоровые корнеплоды покупают или заготавливают заранее с осени.

Высаживают их на грядки теплицы, в борозды глубиной около 15 см. Расстояние между саженцами должно быть около 2-3 см, а между рядами не более 10. Затем их засыпают землей и обильно поливают.

Важно обеспечить достаточное количество солнечных лучей и температуру не ниже 18 градусов. Петрушка боится высокой влажности, поэтому поливать следует по мере высыхания. Вентилировать теплицу необходимо ежедневно во избежание загнивания.

Конечно, выгонку можно сделать и на подоконнике. Для этого нужно приобрести широкий, глубокий стеллаж или специальную тару.

Корнеплоды сажают, обеспечивая каждому не менее 20 см². Затем нужно обильно полить и присыпать землёй, оставляя макушки. Держать выгонку сначала можно на кухне, в кладовой или в другом теплом месте.

Через 2 недели всходы можно перенести на подоконник. Температура не ниже 20 градусов и обилие солнечных лучей станут подходящими условиями, и растения быстро пойдут в рост.

Часто поливать не рекомендуется, корни этой культуры склонны к гниению. Следует ежедневно проветривать помещение, а также раз в месяц подкармливать фосфатным удобрением.

Первый срез зелени можно будет сделать примерно через 3-4 недели после посадки в грунт. Каждый корень петрушки дает зеленый урожай в течение 2-2,5 месяцев.