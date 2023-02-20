Ани Лорак, Юлия Волкова и другие звёзды, чей брак с восточным принцем не сложился

Они такие красивые и мужественные, эти восточные мужчины! Порой кажется, любой из них — крупный выигрыш в лотерею, ведь в этих выразительных чёрных глазах с радостью утонет каждая.

Надежда Ангарская:

Избранником актрисы Надежды Ангарской, звезды юмористического шоу Comedy Woman, стал музыкант из Иордании по имени Раед Бани. Жгучий брюнет очаровал Надежду сладкими речами (правда, на русском языке он говорить так и не выучился, но Ангарская его понимала). Он увидел клип с песней Надежды и влюбился, начал забрасывать ее восторженными сообщениями в социальной сети, потом пригласил в гости. там, в Иордании, в самом красивом месте страны, Надежда и услышала от Раеда предложение руки и сердца. Их брак продлился шесть лет, у них родился сын Давид.

Все эти годы недопонимание накапливалось, как снежный ком, и однажды Надежда не выдержала и решила расстаться. Она долго скрывала свой развод, но все тайное становится явным. Как объяснила сама артистка, самым тяжелым в браке для нее оказалась дикая ревность мужа. При этом Надежде приходилось самостоятельно зарабатывать деньги на семью, она практически содержала Раеда: ведь в России его иностранный диплом менеджера не пригодился, и постоянного заработка у мужчины не было. По признанию актрисы, после развода она стала сильнее: пережитое закалило ее. А мы уже рассказывали о мужьях и бойфрендах остальных звезд Comedy Woman.

Ани Лорак:

В 2009 году популярная певица вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Они выглядели очень гармоничной и красивой парой, Ани Лорак буквально светилась от счастья на свадебных фото. После свадьбы Мурат перебрался из родной Турции в город жены — Киев. В 2011 году у них родилась дочь София, и Каролина (настоящее имя Ани Лорак) окрестила дочь в одном из киевских храмов. Однако сказка довольно быстро закончилась. Официальный развод произошел спустя 10 лет после заключения брака, но по факту они перестали жить вместе намного раньше. Еще долго тянулась история с разделом совместного бизнеса.

Потом певица нашла себе другого мужчину, но вскоре рассталась и с ним. А затем на праздничном ужине у Филиппа Киркорова Ани Лорак была замечена в компании своего бывшего мужа. Судя по всему, Ани и Мурат были не прочь возобновить отношения — они танцевали и много общались. Поклонники решили, что они помирились, но никаких подтверждений этому не появилось.

Алика Смехова:

Дочь «всесоюзного Атоса» Вениамина Смехова так сильно полюбила своего восточного принца — бизнесмена Георгия Беджамова, совладельца «Внешпромбанка», ассирийца по национальности, — что с готовностью согласилась ради него превратиться в настоящую восточную жену: покорную, послушную, тихую, свято соблюдающую все традиции. Но разве можно долго подавлять собственную натуру? Силы воли Алики Смеховой хватило на два месяца.

Она четко осознала: нет, меняться так кардинально, даже ради любимого мужчины, она не готова! Да и родители мужа не хотели ее принимать. Актриса развелась с мужем и вернулась к привычной жизни. После эпизода с ее попыткой стать восточной женой у Алики были отношения еще с двумя мужчинами, от каждого из них актриса родила по сыну, но оба раза близость завершилась разрывом.

Юлия Волкова:

Бывшая солистка скандальной девичьей группы «Тату» Юлия Волкова пошла ради своего избранника на многое. Она даже сменила веру, приняв ислам. Юля признавалась, что ее с детства буквально завораживали мусульманские обряды, что она трепетно воспринимала вид мечети, призывы муэдзина и зрелище женщин, облаченных в паранджу. Так что после замужества у нее появилась возможность испытать все эти реалии на себе.

Бизнесмен Парвиз Ясинов был очень доволен: Юля во всем его слушалась, старательно соблюдала религиозные предписания, хотя у нее и не все получалось. Однако даже такой серьезный шаг не спас их союз от развала. Через три года Волкова, несмотря на рождение сына Самира, развелась с Парвизом, а спустя еще несколько лет снова окрестилась в православном храме. В 2018 году певица еще раз вышла замуж, но имя нового возлюбленного не афиширует.

Галина Данилова:

Актриса Галина Данилова трижды побывала замужем, прежде чем встретилась с Сейхуном Эзбером. Молодой турецкий моряк и по совместительству гид покорил ее сердце, и она поверила в его искренность, забыв о 18-летней разнице в возрасте. Почти сразу после свадьбы Эзбер уехал на родину. Там он, воспользовавшись финансовой поддержкой Галины, купил дом и машину. Галина помогла ему развить бизнес, вложив в него немало собственных средств. А потом поправивший свое материальное положение турок ушел к другой женщине.