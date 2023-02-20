5 биостимуляторов для роста растений, которые можно приготовить самостоятельно

Каждому огороднику хочется иметь качественный урожай. Многолетний народный опыт позволяет стимулировать рост растений путем применения всем знакомых средств.

Средство из крапивы:

В жгучую крапиву природа вложила множество микроэлементов, органических кислот и витаминов. В частности, витамин К является одним из главных веществ в процессе фотосинтеза. Если извлечь эти бесценные вещества из крапивы, можно получить необыкновенно мощный стимулятор для других растений.

Заготавливать ее нужно еще до созревания семян. Сушить на сквозняке.

На литр теплой воды потребуется полная горсть высушенной крапивы. Для брожения оставляют емкость при комнатной температуре. Можно добавить ложку сухих дрожжей. 50 мл настойки валерианы отобьют неприятный запах. Перемешивать раствор следует через день. В конце недели процедить и использовать для полива под корни 1 раз в неделю.

Чайный гриб как стимулятор роста:

Чайный гриб люди применяют для поддержания иммунитета и излечивания от ряда болезней. Но и для растений настойка чайного гриба может быть полезной.

Прекрасный биостимулятор получается, если взять 1 стакан готового настоя и размешать в 1,5 литра отстоянной воды.

В этом стимуляторе можно на некоторое время подержать семена перед посадкой. Или использовать его для поливки корневой системы, что послужит натуральной подкормкой для растений.

Средство на основе меда:

Мед и его целебные свойства известны давно. Если в литре очищенной воды растворить чайную ложку сладкого лакомства, то получится чудодейственный бальзам для черенков роз.

Мед лучше растворится, если воду слегка подогреть. Затем срезаем концы черенков под углом и помещаем в медовую воду. Даем подкормиться сладким раствором в течение суток. Потом ставим в обычную воду.

Медовый биостимулятор вызовет активное образование молодых корней и улучшит иммунитет нового куста.

Стимулятор роста на основе алоэ:

Черенки хорошо укореняются и в растворе на основе алоэ. Если в доме найдется алоэ старше трех лет, смело пускаем его в дело. При этом возьмем старые листочки снизу растения. Они самые мощные. Измельчаем в однородную кашицу ножом или блендером. Складываем кашицу в марлю и тщательно отжимаем сок.

Выжимки можно использовать как подкормку для цветов. А сок разбавляем с водой из расчета 4–6 капель на стакан отстоянной воды.

В полученный биостимулятор помещаем на сутки черенки. Потом продолжаем выгонять корешки в обычной воде. Процесс получения корней идет значительно активнее.

Эффективное средство из яичного белка:

Стимулятор из яичного белка способен вернуть к жизни погибающее растение или увядающий комнатный цветок.

2 белка, размешанных в 200 мл воды, настаивают в течение недели. Потом разбавляют 2 л воды и поливают проблемные растения.