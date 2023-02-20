МИД Болгарии: Совет ЕС не смог согласовать новый пакет санкций против России
2023-02-20 21:44
Глава МИД Болгарии Николай Милков рассказал, что на заседании Совета ЕС не был согласован новый пакет санкций против России.
Дипломат также сообщил, что в Евросоюзе не могут выработать единую позицию по поводу поставок танков и самолетов на Украину.
Милков отметил, что этот вопрос обсуждается уже давно, однако ни одна страна не гарантировала поставку танков, и никто не готов передать самолеты.
Глава МИД уточнил, что Болгария не обирается отправлять боеприпасы на Украину, у нее нет никаких обязательств по этому вопросу.
Опубликовано: Светлана Репина