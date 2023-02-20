МИД Болгарии: Совет ЕС не смог согласовать новый пакет санкций против России

Глава МИД Болгарии Николай Милков рассказал, что на заседании Совета ЕС не был согласован новый пакет санкций против России.

Дипломат также сообщил, что в Евросоюзе не могут выработать единую позицию по поводу поставок танков и самолетов на Украину.

Милков отметил, что этот вопрос обсуждается уже давно, однако ни одна страна не гарантировала поставку танков, и никто не готов передать самолеты.

Глава МИД уточнил, что Болгария не обирается отправлять боеприпасы на Украину, у нее нет никаких обязательств по этому вопросу.