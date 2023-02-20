AP: 30 стран просят МОК запретить россиянам и белорусам участвовать в ОИ-2024

Издание "Ассошиэйтед пресс" сообщило о наличии стран, которые официально попросили МОК запретить гражданам России участвовать в следующей Олимпиаде.

Журналисты новостного агентства Associated Press сообщили, что порядка тридцати независимых государств написали коллективное письмо в администрацию Международного олимпийского комитета, попросив запретить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

В письме к МОК подписавшиеся под ним утверждают, что российские и белорусские граждане хотят участвовать в Олимпиаде без представления своих стран, однако в любом случае спортсмены будут получать финансирование от Минска и Москвы.