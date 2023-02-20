Важные правила полива молодой томатной рассады

Молодой рассаде требуется наиболее тщательный уход. В сегодняшней статье я расскажу вам о самом важном моменте ухода за рассадой томатов.

Определяемся с частотой полива:

Чтобы правильно выбрать частоту полива, нужно полагаться на возраст растений. Кроме того, важно брать в расчет состав грунта, характеристики сорта и многие другие важные показатели.

Молодая рассада гораздо реже и меньше нуждается в воде, нежели взрослые растения. Однако это не значит что при выращивании рассады поливами стоит пренебрегать. При дефиците влаги молодые растения неминуемо погибнут.

В зависимости от жизненного цикла рассады придерживайтесь следующих правил полива:

Высаживать пророщенные семена в питательный субстрат стоит только после предварительного его увлажнения. До появления первых всходов о поливах можете забыть.

После того как всходы сформировались, а вы сняли слой пленки с контейнеров, наступает этап нежных зеленых сеянцев. Корневую систему на данном этапе легко травмировать, поэтому от полива стоит отказаться. Если же вы заметили что субстрат сильно пересох, можно аккуратно увлажнить рассаду при помощи пульверизатора.

Как только сформировались первые полноценные листовые пластины, выходим на график полива по мере необходимости. В это время я также рекомендую использовать пульверизатор. Старайтесь опрыскивать рассаду таким образом, чтобы не мочить сами молодые кусты.

После процедуры пикировки томаты будут нуждаться в поливе не реже раза в четыре дня. Даже если рассада кажется вам вялой и хилой, частоту поливов на данном этапе увеличивать нельзя.

Спустя пять дней возвращаемся к стандартной схеме, а именно поливаем рассаду по мере подсыхания верхнего слоя грунта.

Спустя пару месяцев с момента посева (в зависимости от особенностей сорта) мы приступаем к перемещению молодых кустов на открытые грядки. Прежде чем осуществить это стрессовое для томатов мероприятие, необходимо щедро поливать их. Такой подход позволит вам минимизировать риск травматизма корневой системы при извлечении растений из горшка.

Требования к жидкости для полива

Чтобы рассада качественно напитывалась влагой, важно не только когда, но и чем поливать.

Жидкость для полива должна соответствовать следующим условиям:

Минимальная температура воды не может быть ниже 20 градусов. В идеале я бы посоветовал остановиться на 23. Холодная вода очень опасна для неокрепшей корневой системы молодых растений и может привести к заболеваниям и гибели.

Лучше всего осуществлять полив дождевой водой. В альтернативном случае талая вода будет не хуже.

Очень важна мягкость воды. Обычная вода из под крана содержит слишком много примесей, поэтому категорически не подходит для полива. Одним из эффективных методов смягчения выступает кипячение. Если вам нужно поливать большой объем рассады, кипятить столько воды нецелесообразно. Можно просто ее отстаивать в течение нескольких суток.

Благоприятно вместе с поливом вносить и питательные подкормки.

Вода для полива рассады должна быть отстоявшейся

Если вы будете соблюдать эти несложные требования, сможете вырастить крепкие и жизнеспособные культуры. Не забывайте и о том, что во время полива жидкость не должна попадать на стебли.