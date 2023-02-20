Аксенов поддержал Пригожина в требовании боеприпасов для ЧВК «Вагнер»
2023-02-20 22:10
Лидер крымского правительства Сергей Аксенов встал на защиту основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Вечером понедельника Сергей Аксенов опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где заявил, что поддерживает требование Евгения Пригожина к Министерству обороны России о поставках боеприпасов для бойцов частной военной кампании "Вагнер".
По мнению Аксенова, чиновников и генералов, которые тормозят отправку снарядов на фронт, расстреляли бы в годы Великой отечественной войны.
Накануне Пригожин опубликовал видеообращение к Минобороны России, попросив о поставках боеприпасов "Вагнеру" в зону специальной военной операции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей