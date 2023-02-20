Рау: Евросоюз не сможет обеспечить Украину боеприпасами вовремя

Глава польского МИДа Збигнев Рау сообщил о наличии проблем в намерениях ЕС обеспечить Киев боевыми снарядами.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау утверждает, что предложение правительства Эстонии о закупках боеприпасов европейскими странами для поставок в Украину означает то, что члены Евросоюза не успевают массово производить снаряды, оставив работу военных предприятий на уровне мирного времени.

По мнению Рау, с такими темпами государства Европейского Союза не смогут вовремя обеспечить украинские войска необходимым количеством боеприпасов.