Дмитрий Кулеба утверждает, что Киев не просил западные страны о направлении иностранного военного контингента в Украину.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью журналистам американского телеканала CNN, где публично заявил, что украинское правительство никогда не обращалось к зарубежным лидерам с просьбой о переброске иностранных военных на территорию своего государства.

По данным сотрудника МИД России Марии Захаровой, на территории Украины находится порядка 8 тысяч зарубежных наёмников из США, Польши и стран Европы.