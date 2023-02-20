CNN: Столтенберг подтвердил планы уйти с поста генсека НАТО осенью

Йенс Столтенберг утверждает, что намеревается покинуть Североатлантический альянс уже в этом году.

Вечером 20 февраля Йенс Столтенберг дал интервью журналистам американской газеты CNN, где публично подтвердил, что осенью 2023 года он покинет должность генерального секретаря военно-политического блока НАТО. По словам Столтенберга, Североатлантический альянс сможет найти себе нового лидера, достойного такой должности.

Ряд зарубежных СМИ утверждают, что после отставки с поста генсекретаря НАТО Йенс Столтенберг может возглавить Министерство финансов Норвегии.