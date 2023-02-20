Медведев: Байден получил гарантии безопасности перед поездкой на Украину

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что перед своей поездкой на Украину Джо Байден получил гарантии безопасности.

Ранее заместитель советника главы Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер рассказал, что Пентагон и Секретная служба месяцами планировали этот визит.

Сообщается также, что целью приезда Байдена в Киев была демонстрация поддержки Украины со стороны США.

Между тем советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в делегацию вошли только ближайшие советники и охранники Байдена.