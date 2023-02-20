CNN: Эрдоган уехал из провинции Хатай до начала нового землетрясения

Тайип Эрдоган сумел покинуть Хатай до того, как в регионе были зарегистрированы новые подземные толчки.

Репортёры телеканала CNN Turk уведомляют, что президент Турции Тайип Эрдоган, который направился с официальным визитом в местную провинцию Хатай, смог покинуть регион до того, как в нём начались новые землетрясения. Известно, что вечером 20 февраля в Хатае на территории Турции произошли новые подземные толчки магнитудой в 6,4 и 5,8 баллов.

По данным ряда СМИ, произошедшие в Турции новые землетрясения затронули соседнюю Сирию, в одном из городов которой пострадали шесть человек.