В турецкой провинции Хатай пропало электричество после землетрясения

Издание A Haber сообщило о пропаже электроснабжения в провинции Хатай на территории Турции после новых подземных толчков.

Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям AFAD уведомляет, что 20 февраля в местной провинции Хатай произошли два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 баллов. Известно, что подземные толчки начались после того, как президент Турции Тайип Эрдоган покинул регион, куда ранее приезжал с официальным визитом.

По данным AFAD, в настоящий момент Хатай полностью обесточен, а на его территории в результате новых землетрясений погибли три человека.