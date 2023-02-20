7 безопасных подкормок для огурцов
Любой дачник знает, что для получения обильного огуречного урожая требуется применение подкормок. Вместо химических удобрений можно использовать альтернативные натуральные средства.
Компост
Для приготовления жидкой подкормки готовый компост закладывают в холщовый мешок и добавляют органические ингредиенты: золу, измельченные растения-сидераты, костную муку, навоз и др.
Завязанный мешок опускают в ведро с водой, накрывают крышкой.
Жидкость, каждый день перемешивая, настаивают до тех пор, пока она не станет темно-коричневой. Средство вносят под корень растений.
Коровяк
Для удобрения огурцов применяют жидкий или подстилочный коровяк. Разжиженную подкормку получают путем соединения навоза (бочку заполняют на треть) и воды.
Подстилочный коровяк представляет собой массу, содержащую солому, опилки, сено или торф. Такое удобрение лишено влаги, оно постепенно преет, превращаясь в питательный перегной.
Древесная зола
Золу для подкормки растений используют в сухом и разведенном виде. Зольным порошком посыпают землю перед поливом. Для приготовления питательного настоя 10 ст. л. золы заливают 5 л воды.
Жидкость настаивают неделю, регулярно перемешивая.
В золе содержится много кальция, необходимого для активного роста огурцов. Однако следует помнить, что ее нельзя вносить вместе с азотными подкормками.
Дрожжи
Для приготовления удобрения 10 г сухих дрожжей разводят в 10 л подогретой воды, добавляют 2 ст. л. сахара. Состав настаивают примерно 3 часа, после чего разбавляют 50 л воды.
Дрожжевая подкормка делает овощную культуру выносливее, ускоряет формирование корней и плодовых завязей.
Луковая шелуха
Чтобы приготовить питательный отвар для полива и опрыскивания растений, 2 стакана измельченной луковой шелухи помещают в ведро с кипятком и держат на водяной бане 10 минут. Остывшую жидкость процеживают, оставшееся растительное сырье добавляют в компост.
Отвар из луковой шелухи, помимо подпитки, защищает растения от болезней и вредителей.
Молоко
Для подкормки огурцов рекомендуется использовать сырое молоко, нестерилизованное. Для применения на огороде продукт обязательно разбавляют водой в пропорции 1:5 или 1:10.
Таким раствором поливают или опрыскивают растения.
Благодаря содержанию большого количества питательных веществ молоко служит эффективным удобрением, защищает овощную культуру от вредоносных насекомых и болезней.
Яичная скорлупа
Вымытая и измельченная в порошок скорлупа представляет собой готовое удобрение. Ее подсыпают под корень растений во время рыхления или прополки, перемешивая с землей.
Яичная скорлупа дает растениям полноценный комплекс полезных микроэлементов.
Опубликовано: Ангелина Крент