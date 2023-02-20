Пентагон: с начала президентства Байдена США потратили $30 млрд на Украину
2023-02-20 23:11
В Пентагоне рассказали, сколько Вашингтон потратил на Киев с момента назначения Джо Байдена на пост президента.
В понедельник пресс-служба американского Пентагона сообщила, сто с начала президентства Джозефа Байдена и до настоящего момента правительство Соединённых Штатов потратило 30,4 миллиардов долларов на оказание военной помощи Украине в совокупности. Отмечается, что выделяемые Киеву средства пошли на укрепление безопасности украинского государства.
Примечательно, что 20 февраля впервые с начала спецоперации Байден посетил Киев, где пообещал, что Белый дом предоставит Украине ещё один пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей