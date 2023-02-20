МИД Германии предостерёг немцев от поездок в Россию

В немецком внешнеполитическом ведомстве попросили граждан страны не посещать Россию в ближайшее время.

Министерство иностранных дел Германии уведомляет, что с 20 по 26 февраля правительство России намеревается провести ряд мероприятий, включая празднование 23 и 24 февраля, в которые проходит День защитника Отечества и годовщина начала спецоперации на территории Украины.

В пресс-релизе немецкого МИДа утверждается, что гражданам ФРГ не рекомендуются поездки в РФ в течение февраля. Также уже находящимся в России немцам посоветовали избегать людных мест.