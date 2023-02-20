7 полезных жидкостей для полива комнатных цветов зимой

Нехватка солнечного света и витаминов в зимнее время отражается на развитии комнатных цветов. Из подручных средств, которые всегда найдутся в доме, можно приготовить несколько полезных для растений подкормок.

Сахарная вода

Сахар следует применять только в сочетании со специальными веществами, которые называют ЭМ-препаратами. Они содержат микроорганизмы, способствующие переработке продуктов с глюкозой.

Сахарный песок разводят водой (1 ст. л. сладости на 1 л жидкости). Раствором поливают растение под корень, а затем почву орошают биопрепаратом.

Настой из цитрусовых корок

Чтобы сделать удобрение из корок цитрусовых и гранатов, нужно залить их теплой водой. Для приготовления состава используют пластиковую, стеклянную или эмалированную тару.

Через сутки подкормка готова к применению. Она подходит для всех домашних цветов.

Также для приготовления настоя можно использовать сухую или свежую кожуру банана.

Дрожжевой раствор

В дрожжах содержатся необходимые растениям витамины группы B. Приготовленный из них раствор способствует успешно развиваться живущим в почве микроорганизмам.

На 10 л теплой воды берут 3 ст. л. сахара и 10 г дрожжей. Перед использованием смесь дополнительно разводят водой.

Применять такой состав можно один раз за сезон.

Настой из луковой шелухи

Луковая шелуха считается одним из лучших удобрений из-за экономичности и бактерицидных свойств.

При приготовлении подкормки чешуйки лука кладут в подходящую емкость и заливают литром кипятка. Раствор нужно настаивать 2 дня при обычной температуре. Его применяют только в свежем виде.

Вода из аквариума

Если в доме есть аквариум, в нем периодически заменяют воду. Выливать использованную воду при этом не нужно. Она идеально подходит для подкормки комнатных растений.

Жидкость имеет нейтральный pH уровень, содержит полезные вещества — продукты жизнедеятельности рыб и подводной флоры.

Капля йода в воде

Йод способен защитить комнатные культуры от поражения грибком, а также сделает цветение растений более эффектным.

К литру воды добавляют одну каплю раствора йода. Передозировка недопустима.

Почвенный субстрат увлажняют, а затем раствором аккуратно поливают землю у края горшка. Средство не должно попадать на стебель и корни, чтобы их не повредить.

Отвар овощей

Для подкормки растений удобно использовать отвары из картофеля и моркови. В них довольно много сахара. Перед применением удобрение дополнительно разводят водой.

Можно также использовать жидкость, в которой промывали различные крупы или замачивали горох. Органические вещества обогатят почву и сделают листву особенно блестящей.