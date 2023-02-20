Блинкен пригрозил Китаю «проблемами» за поставки оружия России

Энтони Блинкен утверждает, что Пекин будут ожидать проблемы в случае, если КНР решит поставлять вооружения российским войскам.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен публично заявил, что правительство Соединённых Штатов гарантирует "проблемы" Китаю в случае, если администрация Пекина во главе с Си Цзиньпином примет решение о поставках военной помощи России для её использования в ходе спецоперации на Украине.

Днём ранее китайский министр иностранных дел Ван И сообщил, что КНР не намерена терпеть попытки США оказать давление на партнёрские связи Китая с Россией.