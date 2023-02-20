Способ уберечь от вымерзания лук, посаженный под зиму

Многие огородники сажают лук на головку осенью. Но при этом возникает вероятность вымерзания части посадок во время зимних холодов. Последнее время зима не радует нас обилием снега.

Что для этого понадобится

Чтобы избежать вымерзания необходимо утеплить грядки с луком. Для этого можно использовать опавшую листву с деревьев, скошенную траву с газона. Аккуратно рассыпаем поверх грядки листья, траву. Можно использовать срезанные на осень многолетние цветы. Раскладываем так, чтобы посадки были накрыты таким «одеялом».

Но самый лучший утеплитель – это еловый лапник. Создастся воздушная подушка, которая будет удерживать тепло и предохранять от вымерзания. Он помимо прекрасных утеплительных свойств обладает еще питательным эффектом удобрения. Микроэлементы, содержащиеся в иголочках, удобрят землю хоть и меньше, чем коровяк или куриный помет, но всё же это прекрасная органика, да еще с защитными свойствами фитонцидов. Раскладываем ветви по всей площади посадки.

Весной, когда снег растает, вы уберете ветки, листья. Их можно будет сжечь, а потом еще удобрить золой растения.

Кстати такую процедуру укрытия можно провести с чесноком и морковью, посаженными под зиму. Технология укрывания одна и та же. Зато эффект и урожай будет намного выше, по сравнению с обычными посадками.