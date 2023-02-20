5 простых и доступных способов защиты садово-огородных культур от весенних заморозков

К сожалению, весной поздние заморозки часто совпадают по времени с цветением растений и началом формирования плодов.

Проверенные временем и доступные способы

Распространенный метод – завесы из дыма. Для этого применяются органические материалы. Ими могут стать: листья, сучья, хворост, солома. Лучше позаботиться об их наличии заранее. При сжигании таких компонентов появляется густой дым. Он и послужит своеобразной защитой! В некоторых случаях используются специальные дымовые шашки. Поджигают их с ветреной стороны участка с вечера и продолжают окуривать после восхода солнца. Задымление эффективно действует при слабых заморозках (до –3 °)

Для борьбы с кратковременным похолоданием рекомендуются поливы. Замерзшая вода, как ни удивительно, выделяет тепло! Цель подобных поливов — достигнуть перепада температур до плюсовых показаний. Как правило, «водные процедуры» создают хорошую защиту нежным цветкам ранних сортов вишен (на пример: войлочной или китайской), яблонь и других плодово-ягодных культур.

Если создать «искусственный дождь», т.е. произвести защитное опрыскивание над кронами ягодных кустарников и плодовых деревьев, можно получить еще лучший эффект! Но сделать это постараться до начала промерзания бутонов. Таким методом лучше воспользоваться, начиная с утра при 2-0 градусах и прекратить дождевание после того, как лед растает.

Важно! Ледяные корки должны оставаться влажными! Процедуру отменяют после того, как температура воздуха приблизится к отметке + 3-4°

Молодые саженцы и ценные культуры понадобится укутать (хотя бы в один слой) нетканым укрывным материалом и не снимать «защиту» до наступления устойчивого ночного тепла.

Недавно высаженную рассаду овощей, если она еще не очень велика, можно прикрыть навесом из пленки или обрезанными пластиковыми бутылями (3-5-10-ти л). Потребуется накапливать их в течение зимы до следующего дачного сезона. Они обязательно пригодятся.