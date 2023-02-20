Помощник генсека ООН Хиари: ситуация на Корейском полуострове развивается неправильно
2023-02-20 23:48
Помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари заявил, что на Корейском полуострове нарастает напряженность.
По его мнению, ситуация в регионе развивается неправильно, а причиной является негативный цикл действий и противодействий.
Хиари сообщил, что разногласия помешали международному сообществу принимать меры в отношении КНДР и противодействовать другим угрозам безопасности.
Он также сказал, что единственным верным путем для урегулирования ситуации является не изоляция, а дипломатия.
Опубликовано: Светлана Репина