Заседание Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках» перенесли на неопределенный срок

Заседание Совбеза ООН по взрывам на газопроводах «Северный поток» перенесено на неопределенный срок.

Это следует из обновленной программы работы Совета безопасности. Это заседание планировали провести 21 февраля.

Источник агентства ТАСС сообщил, что сроки проведения заседания по этому вопросу пока обсуждаются.

Перенос заседания в Совбезе объясняют высокой активностью ООН в связи с приближением годовщины российской спецоперации на Украине.