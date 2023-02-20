Врачи объяснили, почему от сладкого появляются прыщи

Как выяснилось, одной из основных причин этого являются мужские половые гормоны - андрогены.

Секреции андрогенов и увеличение чувствительности к ним рецепторов сальных желез медики называют основной причиной появления прыщей.

Продукты с высоким гликемическим индексом, в частности, сладости, вызывают увеличение инсулина в крови. В свою очередь, это провоцирует увеличение выработки мужских половых гормонов и чувствительность к ним рецепторов.

В итоге сальные железы усиленно производят секрет и закупориваются. К этому процессу присоединяются бактерии, и начинается воспаление.

Поэтому врачи советуют в процессе лечения прыщей (акне) уменьшить или совсем прекратить употребление сладостей. Желательно сократить употребление сахара и прекратить есть быстрые углеводы.