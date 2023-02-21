Генсек НАТО Столтенберг: Запад не успевает производить боеприпасы для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные страны не могут производить боеприпасы с той скоростью, с которой их расходуют украинские военные.

Он отметил, что на данный момент Запад израсходовал существующие запасы, поэтому стоит вопрос увеличения объемов производства.

Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес призвал ВСУ экономнее расходовать боеприпасы.

Он пояснил, что страны НАТО придерживаются другой тактики ведения боя и пытаются научить этому украинских военных.