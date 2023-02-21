Пригожин пожаловался, что от него требуют извинений в обмен на поставки боеприпасов ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что от него требуют извиниться и повиниться, чтобы получить боеприпасы для бойцов частной военной компании.

Пригожин отметил, что у него пока не получается решить эту проблему, несмотря на все связи и знакомства.

По его словам, «все кивают куда-то наверх» и намекают на его сложные отношения с руководством.

Пригожин подчеркнул, что даже не понимает, кому он должен принести извинения, а также напомнил, что в России имеется достаточное количество боеприпасов.